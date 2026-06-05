Într-o zi de început de iunie, în localitatea Groșii Țibleșului, a fost surprinsă povestea unui om care îmbină tradiția muzicală cu viața pastorală autentică din Maramureș. Este vorba despre ceterașul Eftimie Butean, cunoscut sub numele de „Istenie”, un om al satului cu o viață dedicată atât cântecului, cât și oieritului. Încă de la vârsta de 9 ani, acesta a descoperit pasiunea pentru vioară, după ce a primit primul instrument de la bunicul său. Fără a urma o pregătire formală, a învățat singur să cânte, dezvoltându-și în timp talentul și sensibilitatea muzicală. Dorința de a cânta l-a determinat să își confecționeze chiar și o „ceteră” improvizată din materiale tradiționale, pe care a folosit-o la evenimentele satului încă din copilărie.

Dincolo de talentul muzical, Eftimie Butean este și un iscusit păstor, experiența sa ducându-l nu doar pe pășunile din zona Lăpușului, ci și în afara țării, unde a îngrijit turme de oi în Spania, Calabria și Sicilia. Viața la stână i-a oferit, după cum spune chiar el, o înțelegere profundă a meșteșugului producerii cașului și a tradițiilor pastorale.

Într-o relatare autentică, acesta a descris pe larg procesul de preparare a brânzei la stână, de la mulsul oilor și strecurarea laptelui, până la folosirea cheagului natural și transformarea laptelui în caș și urdă, păstrând metodele tradiționale transmise din generație în generație.

Povestea lui Eftimie Butean reflectă nu doar un destin individual, ci și o parte importantă a patrimoniului viu al Maramureșului, unde muzica, meșteșugurile și viața pastorală continuă să definească identitatea culturală a zonei.

Sursa: Centrul Culturii Tradiționale Maramureș