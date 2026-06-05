Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare lansează o nouă activitate dedicată pasionaților de colecționare, invitând publicul la Cercul de filatelie, organizat săptămânal, în fiecare zi de vineri, de la ora 17:00.

Inițiativa oferă participanților oportunitatea de a socializa și de a face schimburi de timbre, abțibilduri, dar și de cartonașe FIFA World Cup 2026, într-un cadru dedicat hobby-urilor educative și comunității de colecționari.

Reprezentanții bibliotecii își propun, prin această activitate, să încurajeze pasiunea pentru filatelie și colecționare, dar și să creeze un spațiu de întâlnire pentru toate vârstele, unde schimbul de experiență și obiecte devine un mod de petrecere a timpului liber.

Sursa: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare