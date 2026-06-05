Domeniul Schiabil Transalpina – Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august.

Potrivit anunțului făcut de administratorii domeniului, începând cu 3 iulie (vineri), zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11:00 și 18:00.

Turiștii sunt așteptați să se bucure de peisajele spectaculoase ale Munților Parâng, de aerul curat și de activitățile specifice sezonului estival, într-un cadru natural apreciat de iubitorii de munte și drumeții.

Reprezentanții domeniului transmit, totodată, că atmosfera de vacanță va continua și la „après-ski”, unde vizitatorii sunt invitați să se relaxeze și să își planifice următorul sezon de iarnă.

„Ne vedem curând”, au transmis administratorii Domeniului Schiabil Transalpina – Voineasa.

Sursa: Facebook: Domeniul Schiabil Transalpina – Voineasa