La data de 20 aprilie a.c., în intervalul orar 08.00-10.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au organizat și executat o acțiune tip Blocada, împreună cu polițiștii de frontieră și jandarmi maramureșeni.

Scopul acțiunii l-a reprezentat prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și a patrimoniului, precum și menținerea unui climat de siguranță publică.

De asemenea, în cadrul acțiunii au fost instituite filtre rutiere pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic. Astfel, polițiștii au efectuat mai multe testări în rândul conducătorilor auto utilizând aparatul etilotest.

Pe parcursul activităților desfășurate au fost oprite și verificate peste 50 de autovehicule.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în cuantum de aproximativ 4.500 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș va continua desfășurarea unor astfel de acțiuni, pentru prevenirea unor fapte antisociale și creșterea siguranței cetățenilor.