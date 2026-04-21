O delegație a Curții Constituționale a României, condusă de președinta instituției, Elena-Simina Tănăsescu, a efectuat, în perioada 20–21 aprilie 2026, o vizită de lucru la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, marcând prima întâlnire bilaterală de acest tip între cele două instanțe.

Din delegația CCR au făcut parte judecătorii Laura-Iuliana Scântei, Dimitrie-Bogdan Licu, Asztalos Csaba Ferenc, Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, alături de magistrați-asistenți și membri ai aparatului tehnic al instituției.

În cadrul discuțiilor, a fost subliniată importanța cooperării dintre instanțele naționale și cele europene, printr-un dialog jurisdicțional constant, menit să asigure o interpretare coerentă și unitară a dreptului Uniunii Europene în raport cu legislația națională.

Delegația română a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt ai CJUE și ai Tribunalului Uniunii Europene, fiind primită de Koen Lenaerts, președintele Curții, precum și de judecătoarea Octavia Spineanu-Matei, președinta Camerei a opta.

De asemenea, au participat la discuții Ion Gâlea și Mirela Stancu, alături de alți membri ai jurisdicțiilor europene.

Vizita este considerată un pas important în consolidarea relațiilor instituționale și a dialogului juridic european, într-un context în care cooperarea între instanțele constituționale și cele europene devine esențială pentru funcționarea statului de drept în Uniunea Europeană.