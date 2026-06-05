Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au participat, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Maramureş, la documentarea activităţii infracţionale a unui bărbat cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

La data de 4 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea unui inculpat (recidivist), în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, inculpatul a procurat, deținut și vândut, pe raza județului Maramureș, prin metoda ,,dead drop”, diferite cantități de substanță cristalină 3-CMC, cu suma de 1.000 lei la fiecare tranzacție.

1 din 6 - +

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 40 doze drog de mare risc vândute de către inculpat, iar în seara de 03.06.2026, acesta a fost prins în flagrant, de către un echipaj al poliției de frontieră, în timp ce deținea și transporta cantitatea de circa 110 grame de drog de mare risc (3 CMC) destinată comercializării.

În ziua de 04.06.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.