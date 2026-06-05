Pentru pasionații de aviație din Maramureș, începutul anului 2026 a adus un moment interesant pe Aeroportul Internațional Maramureș, unde a fost operat primul zbor charter spre Hurghada.

Imaginile surprinse de Baia Mare Spotting redau atmosfera de pe platformă și momentul decolării, oferind o perspectivă rară asupra activității din aeroport. Autorul materialului a transmis și un mesaj de mulțumire echipei aeroportului pentru sprijinul acordat în realizarea fotografiilor.

Astfel de inițiative contribuie la promovarea aviației civile și a activității aeroportuare din județ, dar și la conectarea comunității locale cu domeniul transportului aerian.

Sursa: Aeroportul Internațional Maramureș