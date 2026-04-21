Professional Recycle, o companie românească din Târgu Mureș, a anunțat că își va extinde semnificativ capacitatea de producție, urmând să devină, până la finalul anului 2026, unitatea cu cea mai mare capacitate de reciclare și procesare a deșeurilor de ambalaje PET din Europa, într-o singură locație.

Potrivit companiei, capacitatea anuală de procesare va ajunge la aproximativ 90.000 de tone, consolidând poziția României ca actor important în economia circulară la nivel regional.

Directorul general al companiei, Mihail Moloiu, a declarat că extinderea reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea businessului, bazată pe investiții constante în tehnologie și cercetare. Acesta a subliniat că obiectivul rămâne furnizarea de materie primă secundară pentru industrii esențiale și contribuția la dezvoltarea unei economii circulare eficiente.

Fondată în 2010, compania funcționează cu capital integral românesc și este specializată în reciclarea deșeurilor PET și producția de fulgi reciclați (rPET) de înaltă calitate. În prezent, Professional Recycle deține cea mai mare cotă de piață la nivel național.

Prin utilizarea tehnologiilor avansate și a unui sistem complet de trasabilitate, compania transformă deșeurile din plastic în resurse utilizate în industrii precum automotive, ambalaje sau produse igienico-sanitare, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului.