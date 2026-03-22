În noaptea de 21/22 martie a.c., în intervalul orar 21.00- 03.30, polițiștii orașelor Tăuții Măgherăuș și Seini au desfășurat o acțiune care a avut ca scop reducerea riscului rutier prin depistarea acelor conducători auto care nu respectă regimului legal de viteză.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate zece autoturisme, iar ca urmare a nerespectării regimului legal de viteză, polițiștii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale.

Totodată, în cazul a opt conducători auto, poliștii au dispus și măsura reținerii permisului de conducere.

Valoare totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 14.000 de lei.

1 din 8 - +

Recomandări pentru conducătorii auto:

– Respectați limitele legale de viteză și adaptați permanent viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate;

– Nu efectuați depășiri riscante sau în zone în care acestea sunt interzise;

– Păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față, pentru a putea evita eventualele coliziuni;

– Acordați o atenție sporită în zonele rurale, unde pot apărea în trafic bicicliști, pietoni sau atelaje hipo;

– Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

– Manifestați un comportament preventiv și responsabil în trafic.

Polițiștii reamintesc participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor rutiere și siguranța tuturor.