Scene greu de imaginat au fost descoperite într-un apartament din municipiul Satu Mare, unde doi copii mici au fost găsiți legați de calorifer de concubinul mamei lor. Intervenția polițiștilor a scos la iveală o situație care a stârnit revoltă și îngrijorare.

Cei doi au fost salvați de oamenii legii, care au intervenit după ce fratele cel mare, în vârstă de 20 de ani, a cerut ajutor la 112

Copiii, legați cu frânghie în locuință

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, polițiștii au ajuns la fața locului în urma unui conflict izbucnit între un bărbat și partenera sa. În momentul în care au intrat în locuință, oamenii legii au descoperit doi minori, în vârstă de 2 și 4 ani, legați de calorifer cu o frânghie.

Incidentul a avut loc pe 19 martie, când un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, potrivit presei locale. Polițiștii au ajuns la fața locului pentru a aplana un conflict izbucnit între bărbat și partenera sa.

Cei doi copii au fost eliberați imediat de către polițiști, iar starea lor a fost evaluată ulterior de autorități.

Explicația halucinantă a tatălui

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 40 de ani, le-ar fi spus polițiștilor că a recurs la acest gest pentru a putea face curățenie în locuință, în absența partenerei sale.

Explicația nu a convins însă autoritățile, care au considerat fapta suficient de gravă pentru a deschide dosar penal.

Reținut și apoi plasat sub control judiciar

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au decis arestarea sa pentru 30 de zile. A fost emis și un ordin de protecție, iar bărbatul este monitorizat cu brățară electronică. .