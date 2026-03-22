Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au demonstrat, încă o dată, că profesionalismul reprezintă un standard pe care și-l asumă zilnic. Finalul de săptămână a fost marcat de organizarea unui concurs de tragere, în cadrul căruia participanții și-au testat abilitățile, concentrarea și stăpânirea de sine, într-o competiție unde fiecare secundă și fiecare mișcare au făcut diferența.

După desfășurarea probelor, clasamentul a fost următorul:

Proba de tragere:

Locul I – agent principal de poliție Filip-Goje Răzvan și agent de poliție Nădășanu Iulian

Locul II – agent de poliție Podina Paul și agent de poliție Borbeli Nicu

Locul III – agent de poliție Beuca Vasile și agent de poliție Miculaiciuc Vasile

Proba de tragere specială:

Locul I – agent șef adjunct de poliție Babiciu Adrian și agent principal de poliție Staficiu Dan

Locul II – agent șef adjunct de poliție Nistor Adrian și agent principal de poliție Rus Ionuț

Locul III – agent șef principal de poliție Țura Cristian și agent șef de poliție Ardelean Ciprian

Concursul a reprezentat nu doar o competiție, ci și o confirmare a pregătirii continue și a responsabilității de care polițiștii dau dovadă în îndeplinirea misiunilor.

Felicitări tuturor participanților!