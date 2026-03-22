La Baia Mare va avea loc un concert de pricesne cu puternică încărcătură spirituală, susținut de Paula Hriscu, în cadrul turneului național intitulat „Ce folos”.

Evenimentul este programat joi, 26 martie, de la ora 18:30 (accesul publicului începând cu 18:00), la ATP Tech Center. Concertul promite o seară de reflecție, emoție și apropiere de valorile credinței, prin pricesne și cântări religioase interpretate într-o manieră autentică.

Artista transmite un mesaj profund despre iubire, iertare și dăruire, subliniind importanța credinței în viața de zi cu zi. Turneul „Ce folos” își propune să aducă publicul mai aproape de spiritualitate și de esența învățăturilor creștine.

Invitat special al serii este Alexandru Zarandean, care va completa atmosfera de reculegere și comuniune.

Biletele pentru acces general au prețul de 125 de lei, iar organizatorii menționează că acestea nu sunt returnabile. De asemenea, un album CD semnat de Paula Hriscu poate fi achiziționat separat, însă nu oferă acces la concert fără bilet.

Evenimentul este destinat publicului larg, iar copiii pot participa începând cu vârsta de 7 ani, pe baza unui bilet.

Concertul se anunță a fi un moment special pentru iubitorii de muzică religioasă și pentru toți cei care caută liniște sufletească și inspirație.