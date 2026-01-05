Prezența constantă a polițiștilor pe drumurile publice reprezintă un element esențial în menținerea siguranței rutiere și în prevenirea accidentelor.

Prin activitățile de monitorizare și control în traficul rutier, polițiștii contribuie direct la respectarea regulilor de circulație și la creșterea gradului de responsabilizare a participanților la trafic.

Astfel, polițiștii au surprins cu aparatura din dotare, pe DN1C, în localitatea Seini un autoturism care circula cu o viteză de 131km/h pe un sector de drum cu limita maximă de 50km/h.

Cu ocazia opririi, la volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 25 de ani, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că în cazul acestuia sunt mai puțin de 6 luni de la ultima expirare a suspendării dreptului de a conduce, determinând astfel majorarea suspendării exercitării dreptului de a conduce cu 30 de zile pentru prezenta faptă.

Astfel, pe lângă sancțiunea aplicată, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile.

Siguranța pe drumurile publice este o responsabilitate comună, iar prezența activă a polițiștilor rămâne un pilon esențial în protejarea vieții și integrității tuturor cetățenilor