Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs în data de 27 iulie, pe strada Mesteacănului din Baia Sprie.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că tânărul, care conducea un autoturism din direcția Baia Mare – Baia Sprie, pe fondul unor preocupări de natură să îi distragă atenția, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, după care a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma impactului, acesta a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.