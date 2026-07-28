Copiii și tinerii pasionați de istorie vor avea ocazia să descopere secretele arheologiei în cadrul unei noi ediții a atelierului educațional „De-a Arheologia”, organizat de Muzeul Maramureșan.

Evenimentul se va desfășura în perioada 24-28 august și le propune participanților o incursiune captivantă în lumea arheologilor, prin activități interactive și experiențe practice menite să îi apropie de patrimoniul istoric.

Atelierul face parte din seria programelor educaționale organizate de Muzeul Maramureșan și urmărește să stimuleze curiozitatea, spiritul de observație și interesul pentru trecut într-un mod atractiv și accesibil.

Reprezentanții muzeului îi invită pe toți cei interesați să ia parte la această experiență: „Vă așteptăm cu drag!”

Atelierul „De-a Arheologia” reprezintă o oportunitate pentru participanți de a învăța, prin joc și explorare, cum lucrează un arheolog și de a descoperi importanța protejării patrimoniului cultural.