În cursul zilei de duminică a nins slab. Vântul a suflat cu intensificări temporare de până la 54 km/h în zona înaltă de munte.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer și la Târgu Lăpuș -11 grade Celsius, în Pasul Prislop -9 grade Celsius, Ocna Șugatag, Sighetu Marmației și în Pasul Gutâi -8 grade Celsius, Cavnic și Baia Mare -7 grade Celsius, Tăuții Măgherăuș, Seini -6 grade Celsius, Borșa, Vișeu de Sus, Moisei -4 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până 36 cm în Baia Borșa, 35 cm la Cavnic și Băiuț, 32 cm în Pasul Gutâi, 24 cm la Suciu de Sus, 20 cm la Firiza, 18 cm la Târgu Lăpuș și Moisei, 15 cm la Ruscova, 4 cm la Ocșa Șugatag, 2 cm în Baia Mare, 1 cm la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malul râurilor Tisa, Vișeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza, Mara, Cosău, Bârsău, Suciu, Cavnic, Lăpuș. Curg sloiuri de gheață pe râul Someș. Pe râul Suciu s-a format un pod de gheață cu ochiuri. Gheața la fund este semnalată pe cursul râului Firiza.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a intervenit cu 11 utilaje și s-au răspândit 52 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN18B, DN17C, DN18B, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. Angajații societății Drumuri Poduri Maramureș au acționat cu 18 utilaje și au împrăștiat 201 tone de material antiderapant.

Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat și umed. Zăpadă frământată care măsoară până la 1 cm se găsește depusă pe DN18, în Pasul Prislop, între km140 și km 180.

Un COD GALBEN intră în vigoare luni, 05 ianuarie, ora 10:00, până marți, 06 ianuarie, ora 10:00. Pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori și lapoviță, apoi mixte (ploi, lapoviță și pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș. Se vor acumula 10…20 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3…10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Având în vedere avertizarea meteorologică, CJSU reamintește conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă și dotarea vehiculelor de tonaj cu lanțuri antiderapante la deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Verificați înainte de a porni la drum traseul pe care îl aveți de parcurs și informați-vă despre condițiile meteorologice și cele din trafic. Evitați depășile inutile și a coloanelor de mașini.

Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule aflate în trafic Nu bruscați comenzile autovehiculului. Asigurați-vă din timp și semnalizați efectuarea manevrelor. Circulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei și NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Vremea va fi astăzi în general închisă.

Pe arii extinse se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare în prima parte a zilei, care apoi se vor transforma treptat în lapoviță și ploaie. Local se va forma polei. Pe arii restrânse, se vor acumula cantități de apă 10…15 l/mp și se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…15 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3…5 cm.

Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, cu viteze de 50…60 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 60…70 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade, iar cele minime, în creștere față de noaptea precedentă, între 0 și 2 grade. Izolat se va semnala ceață.