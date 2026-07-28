Luna august aduce o nouă serie de activități interactive la Muzeul Satului din Baia Mare, unde copiii, tinerii și adulții sunt invitați să descopere meșteșuguri tradiționale și să își pună creativitatea la încercare în cadrul atelierelor de weekend.

Participanții vor putea alege dintre numeroase activități, de la modelaj în lut și realizarea de terarii, până la confecționarea de păpuși și jucării handmade. Fiecare atelier este coordonat de meșteri populari, artizani și specialiști care îi vor ghida pas cu pas pe cei înscriși.

Organizatorii spun că fiecare întâlnire vine cu o experiență diferită și reprezintă o oportunitate de a învăța lucruri noi, într-un cadru autentic, în mijlocul patrimoniului din Satul de pe Dealul Florilor. Înscrierea la ateliere se face telefonic, la numărul aferent fiecărei activități, iar programul complet, taxele de participare și intervalele orare sunt disponibile în afișul publicat de muzeu.

Atelierele se desfășoară la Muzeul Satului din Baia Mare, situat pe strada Dealul Florilor nr. 1. Biletul de intrare în muzeu costă 3 lei pentru copii și 6 lei pentru adulți, iar taxa de participare la atelier se achită separat, direct meșterilor și coordonatorilor.

Prin această inițiativă, Muzeul Satului își propune să aducă publicul mai aproape de tradiții, meșteșuguri și activități creative, oferind o alternativă atractivă de petrecere a timpului liber pe parcursul lunii august.