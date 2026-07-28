După o pauză competițională de două luni, CSM Știința Baia Mare revine pe gazon și își reia parcursul în campionat. Sâmbătă, 1 august, de la ora 11:00, „Zimbrii” vor primi vizita formației SCM USV Timișoara, într-un meci restant din prima etapă a sezonului.

Partida are o încărcătură aparte, fiind disputată chiar împotriva echipei cu care băimărenii au încheiat prima parte a campionatului, de această dată însă pe teren propriu, în fața propriilor suporteri. Conducerea clubului îi invită pe iubitorii rugby-ului să fie alături de echipă în tribunele Arenei Zimbrilor, pentru a susține formația într-un nou început de sezon competițional.

„Vă așteptăm cu mic, cu mare în tribunele Arenei Zimbrilor, sâmbătă, de la ora 11:00, să fim alături de echipă și să o susținem într-un număr cât mai mare!”, au transmis reprezentanții CSM Știința Baia Mare.

Pentru suporterii care nu vor putea ajunge la stadion, confruntarea va fi transmisă în direct pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Rugbyștii băimăreni speră să înceapă cu dreptul reluarea campionatului și mizează pe sprijinul publicului pentru a obține un rezultat pozitiv în fața uneia dintre rivalele tradiționale din campionat.