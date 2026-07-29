Polițiștii din Bogdan Vodă au intervenit în dimineața zilei de 26 iulie, după ce au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la izbucnirea unui conflict în fața unui local public din comuna Ieud.

Apelul a fost înregistrat în jurul orei 04:00. Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că, pe fondul unor neînțelegeri, mai mulți tineri au fost implicați într-o altercație, incidentul provocând indignarea persoanelor aflate în fața localului.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, persoanele implicate în scandal nu au solicitat emiterea unor ordine de protecție provizorii.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorului de caz.