Primii bizoni americani au ajuns în Maramureș, după ce proiectul Consiliului Județean pentru realizarea unei rezervații de zimbrii la Băiuț a fost pus pe pauză din lipsă de fonduri. Inițiativa publică, care prevedea construirea unui țarc pentru cinci exemplare, rămăsese nefinalizată din cauza bugetului insuficient.

În aceste condiții, o familie de antreprenori din județ a reușit să aducă două exemplare de bizoni americani la Păstrăvăria Alex din Mara, unde vizitatorii le pot observa și afla mai multe despre această specie emblematică. „Este o bucurie să vedem că, deși proiectul public a întârziat, inițiativa privată a reușit să aducă aici cele mai mari mamifere terestre din Europa”, au declarat reprezentanții păstrăvăriei.

Bizonul american (Bison bison) și zimbrul european (Bison bonasus) sunt specii diferite, deși seamănă între ele. Bizonul american este mai masiv, are capul mai mare, cocoașa mai pronunțată și blana mai bogată în partea din față a corpului. Zimbrul european este mai înalt, mai suplu și are picioare mai lungi, fiind adaptat pădurilor din Europa. De asemenea, zimbrul este mai rar și strict protejat, în timp ce bizonul american are populații mai numeroase.

Zimbrul european (Bison bonasus), odată răspândit în pădurile Carpaților, este astăzi protejat și reclamat prin programe de conservare. În România, mai există câteva rezervații unde pot fi văzuți:

Parcul Natural Vânători‑Neamț (Neamț) – zimbrii trăiesc atât în semilibertate, cât și în zone dedicate observării publice.

Rezervația „Dragoș Vodă” (Neamț) – parte din programul de conservare a speciei.

Rezervația „Valea Zimbrilor” (Vama Buzăului, Brașov) – focusată pe conservare și educație ecologică.

Rezervația de zimbri de la Hațeg (Hunedoara) – unde specia este crescută și prezentată publicului.

Inițiativele locale, precum cea de la Păstrăvăria Alex, vin să completeze eforturile naționale de repopulare și conservare a zimbrului, simbol al biodiversității din Carpați.