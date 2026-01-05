O zi plină de interventii pentru salvamontiștii din întreaga țară. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

☎ 17 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

☎ 12 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

☎ 11 apeluri pentru Salvamont Neamț,

☎ 9 apeluri pentru Salvamont Predeal,

☎ 7 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

☎ 7 apeluri pentru Salvamont Cluj,

☎ 6 apeluri pentru Salvamont Harghita,

☎ 5 apeluri pentru Salvamont Prahova,

☎ 5 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

☎ 5 apeluri pentru Salvamont, Voineasa,

☎ 3 apeluri pentru Salvamont Hunedoara,

☎ 3 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,

☎ 2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin – Muntele Mic,

☎ 2 apeluri pentru Salvamont Alba,

☎ 1 apel pentru Salvamont Județul Brașov,

☎ 1 apel pentru Salvamont Gorj.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 97 de persoane. Dintre acestea, 34 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. Din păcate două persoane au fost găsite decedate, au fost transportate și predate Serviciului IML.

S-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, anunță Salvamont România.