Mulți dintre utilizatorii serviciilor noastre nu dau importanță presiunii apei în rețea, deși ar trebui. De ce?

Presiunea apei se măsoară în bari, în termeni mai simpli, barii indică puterea apei care curge prin conducte. Un bar este forța necesară pentru a ridica apa la o înălțime de zece metri.

Destul de des, presiunea scăzută a apei nu are legătură cu sistemul de distribuție a apei, ci mai mult cu rețeaua interioară a utilizatorului. Iată câțiva pași de urmat în cazul în care vă confruntați presiune scăzută/ridicată la apa de la robinete:

verificați întreruperile programate sau neprogramate pe site-ul www.vitalmm.ro Debitul /presiunea scăzut(ă) ar putea fi cauzat(ă) și de lucrările la rețeaua publică de alimentare cu apă care se desfășoară în zona dumneavoastră

verificați robinetele – dacă debitul /presiunea scăzut(ă) afectează doar unele dintre robinetele dumneavoastră, în timp ce altele au debit/presiune de apa constant(ă), problema este la instalațiile de apă din casa dumneavoastră. Pentru a o rezolva, sunați la un instalator!

întrebați vecinii – Dacă vecinii dumneavoastră au făcut niște lucrări de instalații interioare de apă, s-ar putea să fi închis robinetul din căminul de branșament, fără să știe că și alimentarea dumneavoastră va fi afectată. Dacă apa vecinilor curge la parametrii normali, debitul / presiunea scăzut(ă) poate cauzat(ă) de o problemă a instalațiilor interioare de apă. Pentru a o rezolva, apelați la un instalator.

Presiunea scăzută a apei înseamnă că debitul de apă prin conducte este slab, lent și, în general, ineficient, afectând robinetele și instalațiile din locuința dumneavoastră. Acest lucru face ca activitățile zilnice precum dușul, spălatul vaselor și utilizarea electrocasnicelor precum mașinile de spălat rufe și mașinile de spălat vase să fie mai puțin plăcute sau eficiente. În majoritatea cazurilor, există o mulțime de motive pentru care unele lucruri din casa dumneavoastră nu funcționează așa cum ar trebui – și o mulțime de remedii simple care pot fi aplicate. Descoperirea unei presiuni scăzute a apei în casa dumneavoastră poate fi îngrijorătoare, dar nu este cazul să intrați în panică.

Ce puteți face dacă presiunea este prea mică:

– verificați aeratoarele (sitele) robinetelor – desfaceți aeratoarele (sitele) de la robinete și curățați-le de depunerile de calcar sau sedimente;

– curățați sau înlocuiți filtrele de apă, deoarece acestea se pot înfunda cu depuneri;

– verificați dacă robinetul general al locuinței sau al blocului este complet deschis, mai ales dacă a fost închis recent;

Observați dacă presiunea este scăzută la toate robinetele sau doar la anumite puncte. Dacă presiunea este scăzută la nivelul întregii locuințe, informați furnizorul.

Ce puteți face dacă presiunea este prea mare:

– verificați robinetul general al locuinței, deoarece acesta controlează cantitatea de apă care vine de la robinetul apometrului. Verificați-l pentru a vedea dacă este deschis corect.

În toate cazurile, recomandăm intervenția unui instalator.

DE REȚINUT!

utilizarea apei de mai mulți consumatori – debitul /presiunea apei se va reduce dacă aveți mai multe robinete sau aparate, cum ar fi mașini de spălat vase și mașini de spălat haine, care funcționează în același timp;

dimensiunea conductelor – dacă locuiți într-un imobil mai vechi, este posibil să aveți conducte cu un diametru mai mic. Conductele mai mici furnizează mai puțină apă, ceea ce reduce debitul;

ora din zi – folosim apa diferit pe zile, iar presiunea apei la robinetul dumneavoastră poate fi mai mică dimineață și seara când oamenii consumă mai multă apă;

locație – stațiile noastre de pompare creează presiune pentru a împinge apa prin conducte către apartamentele de la etaje superioare. Cu cât vă aflați mai departe de o stație de pompare, cu atât presiunea apei va fi mai mică.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.