În timpul unei acțiuni pe care polițiștii din Dragomirești au organizat-o în data de 04.10.2025, a fost oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 45 de ani din comuna Rozavlea.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,01 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Centrul de Permanență Dragomirești, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au continuat cercetările și în baza probatoriului administrat, ieri 06 octombrie a fost dispusă măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.