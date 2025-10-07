Joi, 9 octombrie, de la ora 18.00, “BT Arena” din Cluj-Napoca va fi gazda partidei dintre Universitatea din localitate și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Minaur va întâlni o nou-promovată în prima divizie, dar una care joacă un handbal bun sub comanda antrenoarei Carmen Amariei, singura femeie tehnician din Liga Zimbrilor.

Minaur a stat etapa trecută, iar aceste momente vor fi unice până la finalul anului, deoarece se va juca într-un ritm extrem de intens, în campionat și în EHF European League. Nu numai ritmul va fi intens, ci și meciurile, pentru că această competiție este anticamera Ligii Campionilor, sunt echipe care au obținut titlul în țara lor (una este Slovan, chiar prima adversară). De asemenea, mai trebuie puse la socoteală și deplasările. Momentan, “respirăm” doar aerul din Europa, după meciul de la Cluj urmând să jucăm cu Slovan la Bratislava.

Programul jocurilor din Grupa C:

Marți, 14 octombrie: Granollers – Aarhus; Slovan – Minaur

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers; Aarhus – Slovan

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers; Minaur – Aarhus

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan; Aarhus – Minaur

Marți, 25 noiembrie: Aarhus – Granollers; Minaur – Slovan

Marți, 2 decembrie: Granollers – Minaur; Slovan – Aarhus

În Liga Zimbrilor vom avea: Dinamo – Minaur (vineri, 7 noiembrie – etapa 8); Minaur – Sighișoara (23 noiembrie – etapa 9); Potaissa – Minaur (29 noiembrie – etapa 10); Minaur – CSM București (7 decembrie – etapa 11); Minaur – Buzău (15 decembrie – etapa 7)

Lotul echipei “U” Cluj-Napoca

Portari: 12. Armando-Leonardo Kiss, 33. Gabriel Filip, 84. Mihai Andrei Merlă (3)

Jucători de cîmp: 5. David Andrei Ciripoiu (8), 7. Cătălin Ghivil (10), 8. Sven Lobsang Nivard (4), 10. Bogdan Ioan Paul (6), 11. Alexandru Ioan Coman (18), 17. Raul Marcel Ostace (16), 20. David Adrian Noțigan (1), 21. Thomas Cip (6), 23. Călin Demetrios Hossu (10), 27. Georgel Gheorghiță Costea (2), 33. Gabriel Filip, 73. Cătălin Octavian Bizău (41), 88. Seyed Alireza Mousavi Ghalehmirz (10), 94, Dan Cristian Duță (3), 99. Claudiu Andrei Burzo (3)

Oficiali: Carmen Andreea Amariei, Alexandru Pop, Liviu Jurcă

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare

Portari: 1. Anton Terekhov (2/0), 16. Darius Cătălin Makaria (4/0), 12. Cristian Sîncu (2/0)

Extremă stânga: 15. Milan Kotrc (4/11), 52. Lucas Alexandru Sabou (3/2), 24. Dragoș China

Inter stânga: 6. Tudor Botea (4/13), 10. Ștefan-Gabriel Cumpănici (4/10), 66. Ovidiu Ionuț Ardelean (2/1)

Centru: 43. Stefan Vujic (4/8), 35. Erik Leonard Pop (4/10), 7. Mario Racolța (2/0)

Inter dreapta: 4. Cosmin Alexandru Stanciu, 44. Anderson Mollino da Silva (4/14)

Extremă dreapta: 9. David Pavlov (4/2), 20. Artem Kozakevych (4/32), 5. David Ianis Moldovan

Pivot: 51. Viorel Fotache (4/1), 3. Robert Nagy (4/5), 98. Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin (3/3), 70. Sebastian Nicolae Barbul (1/0)

Oficiali: Nuno Miguael de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Eduard Vaszi

Etapa a 5-a: Potaissa Turda – Dinamo București: 29-24; CSU Suceava – “U” Cluj-Napoca: 38-34; CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara: 28-27; CSM Sighișoara – CSM Constanța: 24-27; CSM București – HC Buzău: 31-31. CS Minaur a stat

Etapa 6

CSM Constanța – SCM Politehnica Timișoara (miercuri, 8 octombrie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: Sebastian Mîrza – Cristian Nedelea (Cluj-Napoca). Observator: Georgiana Doană (Ilfov)

CSM Sighișoara – Potaissa Turda (joi, 9 octombrie). Arbitri: Anton Drăgănescu (Tg. Jiu) – Florin Rădulescu (Drobeta Turnu Severin). Observator: Vlad Ionescu (București)

“U” Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare (joi, 9 octombrie, 18.00). Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Vasile Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

Dinamo București – CSM București (duminică, 12 octombrie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Ifrim – Ovidiu Ilisei (Piarta Neamț). Observator: Adrian Lupșa (Reșița)

HC Buzău – CSU Suceava (duminică, 12 octombrie, 17.30). Arbitri: Daniel Basso – Florin ofan (Galați). Observator: Ana Maria Stoia (București)

CSM Vaslui va sta

Clasament

ACS HC Buzău – 9p (160-149) – 5 Dinamo București – 6p (169-137) – 5 Poli Timișoara – 6p (153-148) – 5 CSM Vaslui – 6p (154-153) – 5 Minaur Baia Mare – 5p (111-100) – 4 CSM București – 5p (115-111) – 4 Potaissa Turda – 4p (121-120) – 4 CSU Suceava – 4p (130-137) – 4 CSM Constanța – 3p (141-155) – 5 “U” Cluj-Napoca – 2p (141-164) – 5 CSM Sighișoara – 0p (106-127) – 4

Etapa 7