Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de violență în familie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Baia Sprie, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 34 de ani. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că la data de 26 ianuarie a.c., pe fondul unor discuții în contradictoriu privind veniturile realizate, bărbatul în cauză și-ar fi agresat fizic soția, provocându-i leziuni fizice și o stare de temere.

Polițiștii au intervenit cu promptitudine ca urmare a sesizării faptei prin SNUAU 112, victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijri medicale, iar agresorul a fost preluat de echipajul de ordine și siguranță publică și condus la sediul poliției.

Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol, printr-un act de violență domestică. Astfel, în cursul aceleiași zile, polițiștii au emis, împotriva agresorului, ordin de protecție provizoriu prin care i s-a interzis să se apropie de soția sa sau de locuința comună. De asemenea, agresorului i s-a montat un dispozitiv electronic de supraveghere și a fost dispusă internarea într-un centru medical de specialitate.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz au continuat activitățile de cercetare și investigare, iar ieri, 27 ianuarie, în baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, iar în cursul zilei de azi urmează a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii reamintesc cetățenilor că orice formă de violență, în special cea exercitată în familie, reprezintă o faptă gravă și trebuie sesizată de îndată! Intervenția rapidă a polițiștilor poate salva vieți, iar măsurile legale dispuse contribuie la protejarea victimelor. Încurajăm atât persoanele aflate în situații de risc cât și pe cele care au cunoștință despre astfel de fapte să apeleze fără ezitare 112