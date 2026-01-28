La Târgu Lăpuș se începe strângerea de semnături pentru inițierea unui referendum local. Demersul este inițiat de Claudiu Ungur, coordonator zonal AUR și președintele organizației AUR Târgu Lăpuș.

Potrivit inițiatorului, acțiunea vine ca urmare a mai multor nemulțumiri exprimate de cetățeni în legătură cu activitatea administrației locale, nemulțumiri care vizează atât modul de funcționare al instituției, cât și relația acesteia cu comunitatea.

Claudiu Ungur a enumerat principalele aspecte semnalate de cetățeni:

Printre acestea se numără lipsa transparenței administrative, accesul dificil la informații publice precum bugete, cheltuieli sau contracte, dar și comunicarea deficitară privind deciziile importante luate la nivel local.

Un alt punct sensibil îl reprezintă gestionarea serviciilor publice, unde sunt semnalate probleme nerezolvate legate de utilități, întârzieri sau blocaje în derularea proiectelor locale.

De asemenea, inițiatorul referendumului vorbește despre o relație deficitară între administrație și cetățeni, marcată de lipsa răspunsurilor la sesizări și petiții, absența consultărilor reale înaintea deciziilor care afectează comunitatea și o comunicare percepută ca fiind unilaterală.

Nemulțumiri există și în ceea ce privește climatul intern din cadrul instituției, fiind semnalată o fluctuație mare de personal, nemulțumiri legate de mediul de lucru și lipsa unor proceduri clare și echitabile.

În domeniul educației, sunt invocate probleme legate de colaborarea dintre administrație și unitățile de învățământ, lipsa sprijinului pentru proiecte educaționale și infrastructura școlară, dar și acuzații privind implicarea politicului în sistemul local de învățământ.

Nu în ultimul rând, este menționată o scădere a încrederii publice, cauzată de diferența dintre promisiuni și rezultatele vizibile, precum și de lipsa unor rapoarte periodice către cetățeni privind activitatea administrației locale.

„Acestea sunt doar unele dintre aspectele și nemulțumirile transmise chiar de către cetățeni. Sunt sigur că mai sunt și altele”, a transmis Claudiu Ungur, care îi invită pe locuitorii orașului să se implice și să solicite detalii despre referendum.

Cei interesați pot obține informații suplimentare despre procedura referendumului și despre strângerea de semnături contactându-l pe inițiator la numărul de WhatsApp +40 758 187 592.