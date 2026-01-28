Un accident rutier s-a produs astăzi pe bd. Traian din municipiul Baia Mare. Din primele informații, un autoturism a fost avariat serios în partea din față, în urma coliziunii cu un alt vehicul.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au asigurat perimetrul și au dirijat traficul, acesta fiind îngreunat pe durata cercetărilor. Din imaginile surprinse la fața locului reiese că impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca pagube materiale semnificative.

Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită.