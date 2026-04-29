Ieri, 28 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii Postului de Poliție Comunal Copalnic-Mănăștur au desfășurat o acțiune pe raza localității Făurești.

Scopul acțiunii a vizat creșterea gradului de disciplină rutieră, dar și prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 60 de autoturisme și au fost aplicate zece sancțiuni contravenționale a căror valoare depășește suma de 2.000 de lei.

De asemenea, în cazul unui autoturism a fost dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor contatate.

