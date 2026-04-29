Polițiștii maramureșeni acționează cu promptitudine ori de câte ori iau cunoștință despre situații care pun în pericol viața, integritatea fizică sau sănătate persoanelor, precum și despre situații în care există o amenințare reală sau o încălcare efectivă a dreptului de proprietate publică sau privată.

La data de 28 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Șieu au fost sesizați despre faptul că două anvelope ale autoturismului său ar fi distruse.

De îndată, polițiștii au demarat cercetări specifice, în urma cărora au stabilit că în noaptea de 27 spre 28 aprilie a.c., în jurul orei 03.20, un bărbat ar fi pătruns fără drept în curtea imobilului în care locuiește soția sa și ar fi distrus, prin înțepare, două anvelope ale autoturismului.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că, în conformiatte cu măsurile dispuse prin intermediului unui ordin de protecție, aflat în vigoare, bărbatul era obligat să păstreze o distanță minimă, de 50 de metri față de soția sa.

Conform procedurii, polițiștii au reevaluat riscul iminent privind siguranța victimei și au constatat că se impune emiterea unui nou ordin de protecție provizoriu prin intermediul căruia s-a dispus și monitorizare electronică permananetă a agresorului, în vederea prevenirii săvârșirii altor fapte de natură penală.

Totodată, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, cercetările efectuându-se în continuare sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dragomirești.