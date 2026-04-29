În urma incendiului devastator care a mistuit noua biserică parohială din Șurdești, Preasfinția Sa Vasile Bizău invită la comuniune și solidaritate cu credincioșii comunității greco-catolice din Șurdești și cu părintele paroh Marius Tomoș, printr-o scrisoare adresată tuturor preoților din Eparhia Greco-Catolică de Maramureș.

Incendiul a avut loc marți, 28 aprilie, la o zi după ce au fost instalate clopotele în turnul bisericii, și este unul care a marcat profund credincioșii din Parohia Șurdești și din întreaga Eparhie, biserica fiind aproape de finalizarea primei etape a construcției.

„În aceste momente de încercare pentru comunitatea noastră din localitate, suntem chemați, mai mult ca oricând, să ne manifestăm solidaritatea creștină și spiritul de comuniune. Vă îndemnăm, așadar, pe fiecare dintre Dumneavoastră, să prezentați această situație credincioșilor din parohiile pe care le păstoriți și, împreună, să sprijinim eforturile comunității greco-catolice din Șurdești pentru reconstrucția bisericii din această localitate”. Sunt cuvintele cu care Ierarhul de Maramureș îndeamnă preoții și credincioșii la solidaritate și implicare, atitudini care pot să facă diferența în aceste momente dificile pentru cei încercați.

„Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să întărească pe toți cei încercați și să răsplătească din belșug jertfa tuturor celor care vor contribui la reconstrucția acestui lăcaș de cult”, citim în încheierea scrisorii.