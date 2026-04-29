Marți, 28 aprilie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din Tăuții-Măgherăuș au oprit pe raza localității un motociclu.

Polițiștii i-au solicitat conducătorului documentele personale și ale motociclului, stabilind că acesta este condus de un bărbat de 49 de ani.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, bărbatul deține permis de conducere care nu corespunde categoriei din care face parte vehiculul pe care îl conduce.

De asemenea, polițiștii au stabilit faptul că motociclul figurează în bazele de date cu înmatricularea suspendată.

Astfel, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională și au dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a permisului de conducere.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.