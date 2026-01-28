La data de 27 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmăriri au depistat pe raza municipiului Baia Mare un bărbat pe numele căruia autoritățile din Croația au emis un mandat european de arestare, pentru savârșirea infracțiunii de facilitare a migrației ilegale.

Bărbatul a fost escortat și prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, iar procurorul de caz a dispus măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore. Cel în cauză a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Maramureș, urmând a fi prezentat instanței de judecată în vederea dispunerii măsurilor legale.