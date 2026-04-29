Peste 40 de lucrări de artă, documente de arhivă și tablouri din categoria „Tezaur”, în valoare totală de aproximativ 420.000 de euro, au fost transportate în siguranță sub escorta specializată a Jandarmeriei Maramureș.

Operațiunea s-a desfășurat în perioada 6 martie – 26 aprilie, în contextul expoziției aniversare „Școala de la Baia Mare 130 – Focus Jozsef Klein”, organizată la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înființarea Școlii de Pictură de la Baia Mare.

Jandarmeria Maramureș a asigurat protecția transportului pentru operele aparținând Muzeului Județean de Artă <Centrul Artistic Baia Mare> și Muzeului Maramureșean din Sighetu Marmației, contribuind astfel la punerea în valoare a patrimoniului artistic băimărean.

Misiunea a implicat măsuri complexe de securitate, de la monitorizarea pregătirii lucrărilor pentru transport, până la escortarea acestora pe întreg itinerariul și predarea în condiții de maximă siguranță către instituțiile muzeale.

După încheierea expoziției, lucrările au fost readuse în siguranță și depozitate în spații special securizate.

Reprezentanții Jandarmeriei Maramureș subliniază că astfel de misiuni nu sunt o noutate, instituția având experiență în asigurarea transporturilor de patrimoniu de mare valoare, inclusiv a unor opere estimate la peste un milion de euro.

Succesul acestei acțiuni s-a datorat colaborării eficiente dintre Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș și instituțiile muzeale partenere, confirmând importanța cooperării în protejarea patrimoniului cultural național.