În cazul violențelor intrafamiliale, poliția poate acționa în urma depunerii unei sesizări scrise la sediul unității de poliție de pe raza de domiciliu a victimei, în urma unui apel telefonic la secția sau unitatea de poliție, a unei solicitări la Serviciul Unic de Apel de Urgență 112 (care poate fi făcută de oricine are cunoștință de astfel de evenimente), a unei sesizări verbale adresată direct polițistului sau când polițistul află cu ocazia intervenției la un alt eveniment.

Prin intermediul Serviciului Unic de Apel de Urgență 112 au fost sesizați, ieri, 15 septembrie 2025, polițiștii din Baia Mare de către un bărbat, să intervină în cazul unui incident care a avut loc între soț și soție.

De îndată, polițiștii s-au deplasat la locul indicat în sesizare stabilind că, pe fondul unor neînțelegeri, o femeie de 48 de ani l-ar fi agresat fizic pe soțul său.

Ca urmare a completării formularului de evaluare a riscului, nu s-a impus emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar victima nu a depus plângere penală.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz.

Menționăm că în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe săvârșită asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu (adică nu la solicitarea victimei), și în acest caz, voința victimei de a opri pedepsirea agresorului nu se mai poate manifesta.