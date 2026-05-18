Primăria Primăria Suciu de Sus organizează și în acest an un eveniment special dedicat celor mici, pentru a sărbători copilăria prin joc, veselie și momente de neuitat.

Sâmbătă, 30 mai 2026, începând cu ora 10:00, curtea Școala Gimnazială „Florea Mureșanu” va deveni locul unde distracția și buna dispoziție vor fi la ele acasă.

Copiii vor avea parte de numeroase surprize și activități pregătite special pentru ei: jocuri distractive, tobogane gonflabile, înghețată, vată pe băț, popcorn și multe alte momente pline de bucurie. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de apariția personajelor îndrăgite Mickey și Minnie, care vor aduce zâmbete și energie întregii zile.

La finalul evenimentului, distracția va continua cu o discotecă în aer liber, unde toți copiii sunt invitați să danseze și să se bucure împreună de această zi specială.

Organizatorii îi invită pe părinți, bunici și copii să fie alături de comunitatea din Suciu de Sus pentru a petrece împreună o zi dedicată copilăriei, într-o atmosferă frumoasă și prietenoasă.