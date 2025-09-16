În perioada 16-22 septembrie a.c., la nivelul județului Maramureș se desfășoară o acțiune pentru creșterea siguranței persoanelor care se deplasează cu trotinetele.

Acțiunea este derulată pe drumurile publice atât din mediul urban, cât și din mediul rural, iar activitățile se realizează sub supravegherea specialiștilor Serviciului Rutier.

Astfel, pe tot parcursul acestei săptămâni, polițiștii vor fi prezenți pe anumite segmente de drum public și vor verifica modalitatea în care vor fi respectate regulile de circulație de către această categorie de participanți la trafic.

Facem precizarea că, acțiunea are un scop preventiv, de conștientizare a pericolelor la care se expun în special tinerii care utilizează trotinetele.

Fie că folosesc aceste mijloace pentru a se deplasa pe drumurile publice sau le utilizează ca mijloc de adrenalină și distracție, toți trebuie să cunoască aspectele care contravin prevederilor legale, respectiv :

• Pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.

• Dacă un drum este prevăzut cu pistă pentru biciclete, trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

• În circulația pe drumurile publice, trotineta electrică trebuie să fie echipată cu mijloace de iluminare și dispozitive fluorescent-reflectorizante, fiind interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.

• Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, însă aceasta ne poate proteja la orice vârstă.