Momente pline de veselie și imaginație au fost oferite preșcolarilor de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 25, structură a Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, în cadrul unei activități organizate de Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”.

Bibliotecarele Laura Zah și Mara Popovici au prezentat copiilor „covoarele povestitoare” intitulate „Omida mâncăcioasă” și „Micul peștișor roșu”, activitate care a captat atenția și entuziasmul celor mici prin povești interactive și elemente vizuale atractive.

La activitate au participat copii din grupa mică A, coordonați de profesorii pentru educație timpurie Cristina Șandor și Dana Șandru, grupa mică C, îndrumați de Alina Andreica și Corina Tarța, precum și din grupa mare A, coordonată de Dana Nașc și Gabriela Soroiu, respectiv grupa mare D, unde activitatea educativă este susținută de Alina Tecar și Dana Berinde.

Evenimentul s-a desfășurat sub coordonarea directorului prof. Felicia Bodea și a directorului adjunct prof. Cristina Rodica Șandor, contribuind la promovarea lecturii și a educației prin metode interactive și creative dedicate copiilor de vârstă preșcolară.