În perioada 13–15 mai 2026, la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin s-a desfășurat Simpozionul Național de Etnologie „Drobeta 2026”, eveniment care a reunit etnologi, antropologi, muzeografi și cercetători din întreaga țară.

Din partea Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, instituție condusă de managerul Lucian Iluț, au participat drd. Corina Isabella Csiszar și Florin Avram.

Cei doi au prezentat filmul documentar etnografic „Mătrăguna, planta-femeie cu suflet magic” (2026), realizat de Corina Isabella Csiszar, semnatară a scenariului, textului și conceptului documentar, în colaborare cu Florin Avram, responsabil de filmări, montaj și sunet.

Simpozionul a oferit participanților oportunitatea de a analiza, din perspectivă etnografică și antropologică, diversitatea culturii tradiționale românești și realitățile satului contemporan, prin comunicări științifice și schimburi de experiență între reprezentanți ai muzeelor, universităților și institutelor de cercetare din România.

Ultima zi a manifestării a fost dedicată activităților de teren. Participanții au vizitat Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier I, unul dintre cele mai importante obiective din patrimoniul energetic al României, precum și Mănăstirea Vodița.

Programul s-a încheiat cu o croazieră de studiu în Cazanele Dunării, pe spectaculosul sector al defileului Dunării, unde participanții au putut descoperi patrimoniul natural și cultural al uneia dintre cele mai impresionante zone protejate din țară.

Reprezentanții delegației maramureșene au transmis mulțumiri organizatorilor pentru invitație și ospitalitate, subliniind valoarea științifică și culturală a evenimentului.