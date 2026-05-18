Un nou caz de corupție descoperit în cadrul oamenilor în uniformă, de această dată subiectul principal fiind un polițist din Maramureș. Omul legii a fost plasat momentan sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de abuz – 3 acte materiale, fals intelectual, uz de fals și favorizarea făptuitorului – 2 acte materiale.

Cele trei infracțiuni puse în sarcina agentului de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș – Poliţia Oraşului Vişeu de Sus au legătură cu ascunderea sau vicierea unor probe dintr-un dosar penal.

Iar la finele săptămânii trecute, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Maramureş, în baza ordonanței de delegare emisă de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au ridicat înscrisuri de la Poliția Orașului Vișeu de Sus și au pus în executare un mandat de aducere a polițistului la sediul unității de parchet, conform zin.ro.

„Agentul de poliție rutieră, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit un proces-verbal în cuprinsul căruia a consemnat aspecte necorespunzătoare adevărului, în vederea obținerii unei soluții de clasare pentru persoana cercetată într-un dosar penal.

De asemenea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, acesta ar fi omis să rețină permisul de conducere al unui conducător auto implicat în producerea unui accident rutier urmat de părăsirea locului accidentului, deși a constatat săvârșirea acestei infracțiuni”, detaliază DGA.

Date fiind acuzațiile, ulterior, procurorul a dispus reținerea polițistului pentru o perioadă de 24 de ore și, chiar dacă a fost solicitată arestarea preventivă a acestuia, la Judecătoria Baia Mare s-a dispus plasarea sub control judiciar:

„Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş şi, în consecinţă: Dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile, din 14.05.2026 până în 12.07.2026, faţă de inculpatul: POP IOAN – pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual, favorizarea făptuitorului în formă continuată (2 acte materiale) şi abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție (3 acte materiale).

Pe timpul cât se află pe control judiciar inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori va fi chemat; b) să informeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Postul de Poliţie oraşului Vişeu de Sus conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori va fi chemat.

Impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Maramureş, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; d) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, inclusiv electronică cu martori; e) să nu exercite funcţia de poliţist la Serviciul Rutier sau/şi cea de ofiţer de poliţie judiciară pe durată măsurii preventive.

Dispune punerea în libertate a inculpatul Pop Ioan, dacă nu este arestat în altă cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare cu inculpaţii şi de la comunicare cu Ministerul Public”.