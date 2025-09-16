Robert Redford, actorul carismatic și regizorul câștigător al premiului Oscar, care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a murit marți, a aflat CNN. Avea 89 de ani.

Cunoscut pentru rolurile sale principale din „Butch Cassidy și Sundance Kid” și „Toți oamenii președintelui”, Redford a regizat și filme premiate, precum „Oameni obișnuiți” și „Un râu curge prin el”.

Pasiunea sa pentru arta cinematografică l-a determinat să înființeze Institutul Sundance, o organizație non-profit care susține filmul și teatrul independent și este cunoscută pentru Festivalul anual de film Sundance.

Redford a fost, de asemenea, un ecologist dedicat, mutându-se în munții Utah în 1961 și conducând eforturile de conservare a peisajului natural al statului și al vestului american.