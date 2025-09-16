Luni, 15 septembrie a.c., polițiștii din Vișeu de Sus au organizat și executat o acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților silvice, cu precădere în ceea ce privește transportul de material lemnos.

Acțiunea derulată, în sistem integrat, împreună cu jandarmi maramureșeni, a vizat, totodată și prevenirea și combaterea unor situații de risc, precum și menținerea unui climat optim de siguranță.

Pe parcursul derulării acțiunii, polițiștii au legitimat 18 persoane și au controlat 12 autovehicule.

Ca urmare a celor constatate, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoarea de peste 9.000 de lei și au confiscat cantitatea de material lemnos transportată ilegal de către conducătorii de vehicule.

În cadrul verificărilor efectuate în trafic, polițiștii au constatat că o autoutilitară condusă de către un bărbat de 48 de ani, care circula pe strada 1 Mai din localitatea Vișeu de Sus, a efectuat un transportat de material lemnos, fără a deține aviz de însoțire sau alte documente de proveniență. Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională potrivit Legii nr. 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravenționale silvice. De asemenea, cantitatea de material lemnos transportată ilegal a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Vișeu de Sus.

Câteva ore mai târziu, polițiștii au depistat pe strada Riului un autovehicul condus de către un tânăr de 23 de ani, care transporta material lemnos. La solicitarea polițiștilor de a le prezenta documentele, conducătorului auto nu a putut prezenta documentele specifice de transport. Tânărul a refuzat transportul materialului lemnos reținut în vederea confiscării la locul de depozitare. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional potrivit Legii nr. 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravenționale silvice și O.U.G. nr. 195 din 2002 privind regimul circulației pe drumurile publice, iar cantitatea de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Vișeu de Sus.

Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 2010 privind stabilirea și sancționarea contravenționale silvice, refuzul conducătorului auto de a transporta și descărca materialele lemnoase reținute în vederea confiscării, în condițiile legii, la locul de păstrare/depozitare în custodie, stabilit de agentul constatator se sancționează cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei.