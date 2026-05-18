Ieri, 17 mai, la Bobota, județul Sălaj, s-a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Festivalului-concurs național „Danțu’ Tinerilor”, competiție dedicată soliștilor vocali și ansamblurilor de dansuri populare.

În urma preselecțiilor, aproape 30 de copii și tineri din mai multe județe ale țării au urcat pe scenă pentru a-și demonstra talentul artistic în fața juriului și a publicului.

Printre participanți s-a numărat și maramureșeanca Sofia Dragoș, în vârstă de 11 ani, care a avut o prestație deosebită, apreciată de juriu. Tânăra interpretă s-a întors acasă cu Trofeul secțiunii „solist vocal”, confirmând încă o dată nivelul său artistic.

De-a lungul timpului, Sofia a participat la numeroase concursuri de folclor, obținând de fiecare dată premii importante. Ea este pregătită de profesoarele Diana Cârlig și Voichița Regoș.

Felicitări și mult succes în continuare!