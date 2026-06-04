Colaborarea dintre Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare continuă. Colegii noștri au primit în vizită studenți și profesori de la specializările Electromecanică și Ingineria Sistemelor Electroenergetice.

Cu această ocazie, acestora le-au fost prezentate informații privind amenajarea hidrotehnică Strâmtori-Firiza: amplasarea, caracteristicile fizice ale barajului și funcțiunile (alimentarea cu apă, atenuarea viiturilor, producerea de energie electrică).

Totodată, reprezentanții SGA Maramureș au prezentat aspecte tehnice privind exploatarea în siguranță a barajului, importanța monitorizării permanente a infrastructurii hidrotehnice și măsurile aplicate pentru protecția mediului.

Astfel de activități contribuie la consolidarea colaborării dintre mediul universitar și instituțiile tehnice de specialitate, oferind studenților posibilitatea de a îmbina cunoștințele teoretice cu experiența practică din teren.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș susține inițiativele educaționale și încurajează implicarea tinerilor în domeniul gospodăririi apelor.