Urmeniș (Țara Codrului) va găzdui pe 14 iunie, de la ora 16:00, un eveniment folcloric de amploare – „Spectacol aniversar Ionuț Uivaroși”, o după-amiază dedicată tradițiilor și muzicii populare românești.

Manifestarea îl are în prim-plan pe Ionuț Uivaroși, care îi invită pe iubitorii de folclor la un spectacol festiv realizat alături de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, într-un cadru artistic ce promite momente autentice de sărbătoare.

Pe scenă vor evolua numeroși artiști de muzică populară, printre care: Leontina Dorca, Andreea Ghițiu, Maria Carmen Sas, Livia Harpa, Ionuț Sima, Ioana Pricop, Dumitru Dobrincan, Dorin Filip, Marius Iusco, Crina Horincar, Darius Matioc, Florina Trif și Vasile Pop.

Programul artistic va fi completat de Grupul „Codrenii”, iar prezentarea evenimentului va fi asigurată de Misu de la Hora TV.

Atmosfera muzicală va fi susținută de Orchestra Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, care va acompania întreaga desfășurare a spectacolului.

Organizatorii promit un eveniment dedicat tradiției, cântecului popular și comunității, într-o după-amiază festivă sub semnul folclorului autentic din Țara Codrului.