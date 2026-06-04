La data de 3 iunie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Judeţean de Poliție Transporturi Maramureș împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Sighetu Marmației.

1 din 3 - +

Activitățile au fost efectuate în vederea administrării probatoriului într-o cauză ce vizează comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat un telefon mobil și alte bunuri de natură a proba activitatea infracțională.

De asemenea, pe parcursul cercetărilor desfășurate în cadrul aceluiași dosar penal, polițiștii au ridicat 484 de cartușe, calibru 7,62 mm.

Efectuarea perchezițiilor domiciliare s-a realizat cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și polițiștilor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj.

În continuare, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, polițiștii efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale.