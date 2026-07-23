Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, critică propunerea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind înființarea unei așa-numite „comisii de criză”, susținând că aceasta nu are temei în procedura parlamentară și reprezintă o încercare de a prelungi blocajul politic.

Potrivit parlamentarului liberal, în Regulamentul Parlamentului nu există noțiunea de „comisie de criză”, ci doar comisii permanente, comisii speciale și comisii de anchetă.

„Propunerea lui Sorin Grindeanu este doar o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul și să mai câștige timp politic”, afirmă Ionel Bogdan.

Deputatul PNL susține că PSD este responsabil pentru actuala criză politică, întrucât a inițiat și a votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului. În opinia sa, soluția avansată de social-democrați ridică și probleme de constituționalitate.

„Parlamentul nu se poate substitui Guvernului și nu poate prelua atribuțiile Executivului pentru a administra crize guvernamentale”, subliniază parlamentarul.

Ionel Bogdan amintește și de experiența fostei coaliții de guvernare, despre care spune că a fost marcată de decizii asumate de PSD, dar care ulterior nu au fost respectate.

„Am avut o Coaliție în care PSD lua decizii și apoi nu le respecta. Dincolo de faptul că propunerea este neconstituțională, nu există niciun element care să ne dea încredere că, de această dată, PSD va acționa cu bună-credință și nu va proceda la fel”, a declarat deputatul PNL.

În final, Ionel Bogdan afirmă că România are nevoie de „soluții constituționale și de responsabilitate, nu de improvizații instituționale și comisii inventate ad-hoc”, reiterând că PNL susține respectarea Constituției, a procedurilor parlamentare și a rolului fiecărei instituții în stat.