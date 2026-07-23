O nouă producție independentă românească își face debutul în această vară. „Bullyman”, un film regizat de The Hodiș Brothers, va fi prezentat publicului sâmbătă, 25 iulie 2026, la Stejarului 1, Târgu Lăpuș, urmând să fie disponibil și pe canalul de YouTube Wisening Club.

Pelicula reunește o distribuție formată din Thomas Hodiș, Bogdan Câmpan, Livius Hodiș, Rareș Pop, Mihai Șișeștean, Francesca Parauan, Fătoaia și Dr. Takanori Kawamata, într-o producție realizată cu un buget simbolic de 0 lei, demonstrând că pasiunea și creativitatea pot da viață unor proiecte cinematografice independente.

Organizatorii anunță că intrarea este liberă, iar publicul este invitat să participe la premieră și să se bucure de o experiență plină de umor, sub sloganul: „Hai să râdem împreună!”

Evenimentul se adresează tuturor iubitorilor de film și susținătorilor producțiilor locale, oferind ocazia de a descoperi un proiect realizat din entuziasm și spirit de echipă.