Vești bune pentru iubitorii patrimoniului și ai tradițiilor maramureșene. Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș a anunțat finalizarea lucrărilor de restaurare la două dintre cele mai valoroase obiective din expoziția în aer liber a Muzeului Satului din Baia Mare: Complexul de Instalații de Presat și Tescuit și Poarta Mara. Recepția oficială a lucrărilor a avut loc în data de 14 iulie 2026, în cadrul proiectului „S.O.S. Muzeul Satului Baia Mare-Măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului de arhitectură vernaculară”. Prin intervențiile realizate, specialiștii au reușit să conserve și să restaureze cele două monumente, redându-le aspectul original și prelungindu-le durata de viață pentru generațiile viitoare.

Reprezentanții muzeului subliniază că restaurarea acestor obiective reprezintă un pas important în protejarea patrimoniului de arhitectură vernaculară al Maramureșului, oferind publicului posibilitatea de a descoperi și înțelege mai bine ingeniozitatea tehnică și măiestria meșterilor de odinioară. Atât Complexul de Instalații de Presat și Tescuit, cât și Poarta Mara pot fi admirate în cadrul Ansamblului de arhitectură și tehnică populară de pe Dealul Florilor, unde își așteaptă vizitatorii să le descopere povestea și rolul pe care l-au avut în viața comunităților tradiționale.

Lucrările au fost realizate prin proiectul „S.O.S. Muzeul Satului Baia Mare – Măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului de arhitectură vernaculară”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, prin Subprogramul Muzee în aer liber-monumente de arhitectură vernaculară/Restaurare, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș.

Cei care doresc să vadă rezultatul restaurării sunt invitați să viziteze Muzeul Satului din Baia Mare, unde cele două monumente și-au recăpătat frumusețea de odinioară și continuă să spună povestea patrimoniului autentic maramureșean.