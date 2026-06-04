Membrele grupului de creație de la Centrul de zi CASPEV, din subordinea Direcției de Asistență Socială, lucrează cu drag și îndemânare la realizarea ștergarelor tradiționale pentru Dansul Socăcițelor. Acest dans specific este interpretat de senioarele băimărene care participă la activități în cadrul centrelor noastre pentru vârstnici.

Atelierul de creație este o activitate în cadrul căreia pasiunea pentru cusut, croșetat și meșteșugurile tradiționale se împletește cu dorința de a păstra vii obiceiurile locale. Astfel, prin talentul și dedicarea lor, bunicile băimărene transmit mai departe frumusețea tradițiilor autentice.



Suntem mândri de senioarele noastre, care duc mai departe tradiția atât prin creațiile realizate manual, cât și prin dansurile care încântă publicul la fiecare apariție.