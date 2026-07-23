Activitățile de formare din cadrul proiectului „Dezvoltarea dialogului social în educație”, implementat de Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM), au continuat în luna iulie cu un nou program dedicat liderilor sindicali din județ. În perioada 17-19 iulie 2026, la Ocna Șugatag, s-a desfășurat cursul de formare profesională informală „Negociere și încheiere CCM – acorduri la nivel de grup de unități/unitate”, cu o durată de 18 ore. La sesiunea de instruire au participat șase lideri sindicali din unități de învățământ din zona Baia Mare și localitățile învecinate.

Potrivit reprezentanților SLI Maramureș, programul urmărește dezvoltarea competențelor necesare negocierii contractelor colective de muncă și consolidării dialogului social în sistemul educațional. Tot în cadrul proiectului au fost recrutați șase lideri sindicali din județul Suceava, care vor participa la o nouă sesiune de formare programată pentru luna august. Extinderea grupului de beneficiari are ca obiectiv crearea unei rețele de lideri sindicali mai bine pregătiți pentru reprezentarea intereselor membrilor și promovarea dialogului social la nivel local și regional.

Proiectul „Dezvoltarea dialogului social în educație” (cod MySMIS 349751) este implementat de Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș și este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, având ca obiectiv modernizarea instituțiilor și serviciilor pieței muncii și consolidarea dialogului social în domeniul educației.